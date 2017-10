Der Gegner ist klein, der Druck riesengroß - und der Sieg ein Muss. Ansonsten droht Borussia Dortmund im Kampf um den Achtelfinaleinzug in der Champions League ein krachender Knockout.

"Es ist unser Anspruch, beide Spiele gegen APOEL Nikosia zu gewinnen, das müssen wir auch", betonte Kapitän Marcel Schmelzer, der nach überstandener Bänderverletzung rechtzeitig zum dritten Gruppenspiel auf Zypern am Dienstag (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) wieder fit ist.

Mit der ersten Ernüchterung in der Bundesliga kann sich der BVB nach dem 2:3 gegen RB Leipzig am Samstag nicht lange aufhalten. Es gilt, den Schalter umzulegen und zu zeigen, wer David und wer Goliath ist. Es gebe "keinen Grund, die Köpfe in den Sand zu stecken. Wir müssen einfach konsequent weitermachen", forderte Nuri Sahin.

Die höhere Mathematik der Königsklasse zeigt: Zwei Siege gegen Nikosia, den direkten Vergleich gegen Tottenham Hotspur (1:3) umkehren, zum Schluss das Bonusspiel bei Real Madrid (Hinspiel 1:3) - dann kann es reichen.

Auch RB zum Siegen verdammt

Gleichzeitig peilt am Dienstag Dortmund-Bezwinger Leipzig gegen den FC Porto seinen ersten Sieg in der Champions League an. (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER)

Das Selbstvertrauen könnte beim Königsklassen-Neuling nach dem Coup beim BVB kaum größer sein.

Allerdings ist auch RB mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen zum Siegen fast verdammt. Bei einer Niederlage wäre Porto schon um fünf Punkte enteilt. "Ich will nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir unsere Heimspiele gewinnen", sagte Hasenhüttl am Montag.

