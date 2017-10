Der deutsche Rekordmeister Bayern München steht am Mittwoch in der Champions League gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) in Gruppe B unter Druck.

Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen den RSC Anderlecht setzte es am 2. Spieltag ein 0:3 beim souveränen Tabellenführer Paris Saint-Germain, das Trainer Carlo Ancelotti den Job kostete. Celtic verlor zum Start ebenfalls gegen PSG (0:5), setzte sich aber in Anderlecht klar durch (3:0).

"Der FC Bayern hat große Ambitionen in diesem Wettbewerb, meine Mannschaft natürlich auch", sagte Heynckes vor der Rückkehr auf die große Bühne Champions League: "Natürlich ist das ein Wettbewerb, der prickelnd ist und eine besondere Bedeutung hat. Das Niveau ist gigantisch."

Die Bayern müssen wie erwartet auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier trainierte nach seiner Schulterblessur am Dienstag nicht mit der Mannschaft und wird laut Trainer Jupp Heynckes auch am Samstag beim Hamburger SV ausfallen.

"Ich bin kein Freund davon, verletzte Spieler einzusetzen. Ich habe mit unserem Doc vereinbart, dass er die nächsten zwei Spiele nicht dabei ist", sagte Heynckes. Martinez hatte sich am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (5:0) eine Verletzung des rechten Schultergelenks zugezogen.

Neben Martinez fehlten die Rekonvaleszenten Manuel Neuer, Franck Ribery und Juan Bernat bei der Einheit an der Säbener Straße. Dabei war Arturo Vidal, der nach seiner Muskelverhärtung zur Verfügung steht. "Arturo hat ganz normal und auch gut trainiert", sagte Heynckes.

