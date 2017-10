Thomas Müller vom FC Bayern München hat mit seinem Führungstreffer zum 1:0 gegen Celtic Glasgow einen neuen Torrekord in der Champions League aufgestellt. Der deutsche Nationalspieler ist ein echter Dauerbrenner und traf nun in zehn Spielzeiten der "Königsklasse" für den Rekordmeister.

Das hat laut Opta bisher kein deutscher Fußballer vor ihm erreicht.

Darüber hinaus ist der Bayern-Kaptiän mit 40 Treffern in 92 Partien der beste deutsche Torschütze in der Champions League vor Mario Gomez (44 Spiele/26 Tore) und Michael Ballack (93/16) sowie Marco Reus (30/16). In dieser Rangliste wird Müller in naher Zukunft wohl kaum einer zu nahe kommen.

Und wem das nicht genug ist, dem bietet der bayerische Fan-Liebling noch ein Sahnehäubchen: Bei seinem 40. CL-Treffer waren nur vier Spieler jünger als Müller - Lionel Messi, Raul, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo.

Unter Neu-Coach Jupp Heynckes "müllert es" wieder. Und die Bayern-Fans sind darüber mehr als erfreut genauso wie Müller selbst.