Für RB Leipzig wird es am Dienstag in der Champions League ernst. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen AS Monaco und einer 0:2-Niederlage gegen Besiktas Istanbul ist der Champions-League-Debütant nun gegen den FC Porto gefragt (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER und im Fantalk im TV auf SPORT1).

Ralph Hasenhüttl muss gegen die Portugiesen lediglich auf Stefan Ilsanker (gebrochener Zeh) verzichten.

Lukas Klostermann konnte nach seinen Oberschenkelproblemen am Abschlusstraining teilnehmen und auch Timo Werner ist beschwerdefrei. Demnach möchte Hasenhüttl kurzfristig entscheiden, wie viele Minuten der Stürmer zum Einsatz kommt.

Beim 2:1-Sieg gegen die Borussia Dortmund kam der Nationalspieler noch nicht zum Einsatz.

Hasenhüttl will ersten Sieg

Kein Wunder also, dass der Österreicher nach dem jüngsten Bundesliga-Erfolg und der personellen Situation optimistisch gestimmt ist: "Gegen Dortmund konnten wir die Schwachstellen gut aufzeigen. Wenn uns das morgen Abend wieder gelingt, dann haben wir vielleicht den ersten Champions-League-Sieg zu feiern."

Allerdings gibt es für den Vize-Meister auch kaum eine Alternative, wenn er in dieser Königsklassen-Saison noch ein Wörtchen mitreden möchte. Denn bei einer Niederlage wäre Porto schon um fünf Punkte enteilt.

"Ich will nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir unsere Heimspiele gewinnen", sagte Hasenhüttl am Montag.

