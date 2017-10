Die Fans von Celtic Glasgow haben vor dem Duell mit dem FC Bayern München in der Champions League ihrem Ruf alle Ehre gemacht und in München lautstark gefeiert.

Besonders am Marienplatz hinterließen die schottischen Anhänger Eindruck. Einerseits mit lauten Gesängen, andererseits aber mit einer Menge Müll und Flaschen - ein Traum für Pfandsammler. Auch an weiteren Orten und in den U- und S-Bahnen waren die Farben grün und weiß stark vertreten.

Während der Partie führten die Zuschauer in der Allianz Arena ihre Party fort. Ob die Bayern den Partycrasher geben können? Wohl kaum. Denn unabhängig vom Spielausgang - die Pubs in und um München werden heute prall gefüllt sein.