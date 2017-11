Borussia Dortmund will endlich den Weg aus der Krise finden. Doch der wird steinig. Am Dienstag muss der BVB in der UEFA Champions League gewinnen, um zumindest noch eine theoretische Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Die Aufgabe gegen das englische Top-Team Tottenham Hotspur (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wird das alles andere als ein Selbstläufer. Ganz nebenbei geht es für Dortmunds Trainer Peter Bosz gegen die Londoner - und am Wochenende im Revierderby gegen Schalke 04 - um seine berufliche Zukunft. In der Pressekonferenz erklärt er, wie er in diese Schicksalswoche geht. Die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Trennung von Mislintat +++

Kurz vor der Pressekonferenz hat der BVB den Wechsel von Chefscout Sven Mislintat zum FC Arsenal bestätigt - ein weiterer Verlust in diesen schwarz-gelben Krisenzeiten.

+++ Nur auf Platz drei +++

Nach vier Spielen steht der BVB in seiner Gruppe nur auf Platz drei. Gegner Tottenham ist schon außer Reichweite. Wollen die Dortmunder noch Platz zwei erreichen, müssen sie in den letzten beiden Spielen fünf Punkte mehr holen als Real Madrid.