Roman Bürki hat in der Champions-League-Partie für einen Schreckmoment gesorgt.

Der Torhüter von Borussia Dortmund musste bei der 1:2-Niederlage kurz vor Schluss nach einem Zusammenprall mit Spurs-Stürmer Fernando Llorente auf einer Trage vom Platz transportiert werden. Llorente hatte den Schweizer dabei mit dem Fuß im Gesicht getroffen.

Bürki konnte anschließend aber eigenständig in die Kabine gehen und sich umziehen. Auch der Klub gab zunächst Entwarnung. "Vorbehaltlich einer genaueren Untersuchung, geht es Roman Bürki soweit gut", twitterte der BVB.

Inwieweit sein Einsatz im Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gefährdet ist, ist offen.

Gegen die Spurs wurde Bürki in den letzten Minuten von Roman Weidenfeller vertreten, der so zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den BVB in dieser Saison kam.