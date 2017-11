Der Franzose Clement Turpin ist Schiedsrichter des Rückspiels von Borussia Dortmund in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag gegen Tottenham Hotspur (20.45 Uhr im LIVETICKER). Das gab die UEFA am Montag bekannt.

Die Partie zwischen dem AS Monaco und RB Leipzig (20.45 Uhr im LIVETICKER) wird von dem Spanier Alberto Undiano Mallenco geleitet. Der deutsche Spitzen-Referee Felix Brych pfeift das Spiel des FC Sevilla gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp.