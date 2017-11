Borussia Dortmund und Real Madrid haben in der Champions League einen Abend zum Vergessen erlebt. Während der Bundesligist nach einem blamablen Remis gegen APOEL Nikosia kaum mehr Chancen aufs Weiterkommen hat, beklagt der Titelverteidiger den Verlust der Tabellenführung in seiner Gruppe.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia (1:1)

Spanien

Marca: "Gegen APOEL kommt Dortmund nur zu einem lächerlichen Unentschieden, das Real Madrid zugute kommt. Die Borussia verspielt leichtfertig eine goldene Chance aufs Achtelfinale. Die Deutschen bestätigen damit ihren schlechten Lauf."

AS: "Die Borussia lässt nach Reals Niederlage eine große Chance aufs Achtelfinale liegen. Dank Madrids Schiffbruch in London hätte der BVB ein Finale gegen Real um den Einzug in die K.o.-Phase haben können, doch die Bosz-Elf behält ihren Negativlauf."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Dortmund erging es gegen Nikosia so wie Atletico tags zuvor gegen Quarabag - beides traurige Unentschieden. Nach der Führung durch Guerreiro legt die Borussia nicht nach und wird durch Potes schönen Drehschuss bestraft. Auch die überfallartige Schlussphase samt Latte durch Aubameyang bringt keinen Ertrag. Die Chancen aufs Achtelfinale sind so gut wie dahin, Dortmund muss sich mit APOEL um Platz 3 streiten."

Schweiz

Blick: "Auweia! Zweites Spiel Dortmunds gegen Nikosia, zweites Remis! Der BVB liefert auch im eigenen Fussballtempel eine schwache Darbietung ab. Anders als auf Zypern unterläuft Roman Bürki diesmal kein Patzer. Beim Gegentor ist er völlig machtlos. Es sind die Verteidiger, die sich diesmal etwas ankreiden lassen müssen. Sie pennen kurz nach dem Pausentee komplett."

Tottenham Hostspur - Real Madrid (3:1)

Spanien

Marca: "Das Debakel von Wembley. Madrid verliert deutlich gegen Tottenham und schlittert weiter in die nicht enden wollende Krise. Alle Alarme schrillen. (zu Zidane) Man konnte ihn nicht wiedererkennen. Er hat viele Fehler gemacht, die ihm sonst nicht passieren."

AS: "Madrid immer noch in der Schwebe. Ohne Energie und Glück erleidet Real in Wembley einen Schiffsbruch. Tottenhams treffsichere Offensive schießt aus allen Rohren, wobei ein Treffer aus dem Abseits fällt. Der Wechsel auf die Dreierkette beschleunigt zudem Reals Sturz. Zidanes Anzug bekommt Flecken."

Mundo Deportivo: "Madrid im freien Fall nach der Pleite in London. Real verbessert nicht etwa das schlechte Bild, das sie in Girona abgegeben haben, vielmehr gleicht es einem Erdrutsch gegen Tottenham. Die Königlichen haben keine Symptome der Besserung gezeigt."

England

The Sun: "Alli und Eriksen überwältigen Titelverteidiger in wildem Wembley-Sieg. Ronaldos Tor ist nur ein Trostpreis. Pochettinos Spurs spielen die Königlichen in jeder Hinsicht aus und buchen das Ticket für das Achtelfinale der Champions League."

Daily Mail: "Eine mutige und geniale Vorstellung, so beeindruckend abgeliefert wie schon Jahre lang kein englisches Team mehr in der Champions League. Mauricio Pochettinos Team gewinnt spielerisch gegen die Titelverteidiger, als Dele Alli den Sieg in einer denkwürdigen Wembley-Nacht eintütet."

Guardian: "Tottenhams englischer Kern stellt Real Madrids Stars in den Schatten. Dele Alli, Harry Winks und Kieran Trippier zeigten keinen Respekt vor großen Namen. Sie zwangen Toni Kroos zu Fehlern und setzen Casemiro und Co. auf ihr Hinterteil. Seit fünf Jahren kennt Real Madrid das Gefühl nicht mehr, in der Gruppenphase der Champions League zu verlieren. Dass sie im Mai wieder den Henkelpott nach Hause bringen, ist immer unwahrscheinlicher."

The Times: "Zügelloses Tottenham entdeckt den Geschmack des Erfolgs gegen Real Madrid."

Independent: "Tottenham überwältigt Madrid in historischem Champions-League-Sieg. Dele Alli führt Tottenham zu historischem 3:1 gegen Real."