Bevor Sonderflug LH 2570 zur Dienstreise nach Belgien abhob, war Karl-Heinz Rummenigge eine Botschaft besonders wichtig: Bei Bayern München darf sich jetzt bloß kein Schlendrian einschleichen.

"Wir haben eine Serie hingelegt und man muss in diesem Flow bleiben", sagte der Vorstandschef deutlich vor dem Champions-League-Gastspiel beim RSC Anderlecht (20.45 Uhr im LIVETICKER) am Mittwoch.

Allerdings ist sich Rummenigge sicher, dass die Konzentration auf dem nötigen Niveau bleibt. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaft einen Spannungsabfall haben wird, Jupp wird das auch nicht zulassen", sagte der 62-Jährige über den Triple-Trainer, der seit seiner Rückkehr alle acht Pflichtspiele gewonnen hat.

Gruppensieg nur schwer möglich

Für den Gruppensieg in der Königsklasse wird das wohl dennoch nicht mehr reichen, zu groß ist die Hypothek mit dem 0:3 im Hinspiel bei Paris St. Germain unter dem danach geschassten Carlo Ancelotti.

Heynckes bezeichnete es als "Wunschdenken." "Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich 'Dreaming about White Christmas' von mir gebe", sagte auch Rummenigge.

Er fügte hinzu: "Paris hat in der Champions League alles weggeputzt. Ich mache zwar kein Hehl daraus, dass wir am 5. Dezember zumindest gewinnen möchten. Aber ich bin kein großer Optimist, dass es für ein 4:0 reicht." An einen Ausrutscher der Pariser gegen Celtic Glasgow glaubt er ohnehin nicht.

Bayern hat Achtelfinale sicher

Zumindest über die Achtelfinale-Qualifikation müssen sich die Bayern jedoch keinen Kopf mehr machen, die ist vor den beiden abschließenden Vorrundenspielen geschafft.

Auch personell entspannt sich die Lage langsam, obwohl den Bayern am Mittwoch David Alaba und Rafinha angeschlagen fehlen werden. Kingsley Coman muss kurzfristig ebenfalls passen, nachdem er den Belastungstest im Training nicht bestand.

Thomas Müller (noch Trainingsrückstand) steht dagegen dicht vor dem Comeback, bei Franck Ribery deutet sich ebenfalls eine Rückkehr noch vor Ende der Hinrunde an. Und Manuel Neuer könne, wie Rummenigge berichtete, "demnächst die Krücken ablegen. Er ist im Soll".

