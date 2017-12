Im Hinspiel in Istanbul sorgten die Fans von Besiktas für eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse, im Rückspiel in der Champions League bei RB Leipzig verzichtet der türkische Meister auf die lautstarke Unterstützung seiner eigenen Fans - freiwillig.

Wie RB Leipzig auf seiner Webseite mitteilte, kommen die Sachsen dem ausdrücklichen Wunsch von Besiktas nach, für die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) keinen Gästefanblock im Leipziger Stadion zu öffnen.

Der entsprechende Bereich wird stattdessen ausschließlich personalisiert an RB-Fans verkauft.

Hintergrund der Maßnahme ist offenbar die Furcht vor Ausschreitungen der Besiktas-Ultragruppierung "Carsi". Das berichtet die Bild.

Im vergangenen April kam es im Viertelfinale in der UEFA Europa League in Lyon zu Krawallen samt Platzsturm von Besiktas-Anhängern. Seither spielt der Klub auf Bewährung. Die UEFA hatte die Partie in Leipzig bereits im Vorfeld als Sicherheitsspiel eingestuft.