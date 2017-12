Bundesligist RB Leipzig muss vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Besiktas Istanbul um den Einsatz von Dayot Upamecano und Emil Forsberg bangen.

Während der französische Jung-Verteidiger am Montag wegen einer Muskelfaserverletzung aus dem Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim (0:4) im Training fehlte, absolvierte der schwedische WM-Fahrer aufgrund einer Bauchmuskelzerrung lediglich ein leichtes Lauftraining.

In der Gruppe G liegt Leipzig mit sieben Zählern hinter dem punktgleichen FC Porto auf Rang drei. RB hat das Weiterkommen ins Achtelfinale nicht mehr in der eigenen Hand, da die Portugiesen den direkten Vergleich gegen Leipzig gewinnen. Porto trifft im Parallelspiel auf die bereits ausgeschiedene AS Monaco. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Positiv war am Montag die Rückkehr des österreichischen Nationalspielers Marcel Sabitzer. Der Flügelspieler, der sich in Monaco die Schulter ausgekugelt hatte, absolvierte eine individuelle Laufeinheit.