Versprochen ist versprochen - daran hält sich auch der Trainer von Schachtjor Donezk.

Der Portugiese Paulo Fonseca hatte seinem Team am 1. November versprochen, dass er sich im Falle eines Weiterkommens in der Champions League als sein Kindheitsidol Zorro verkleidet. Durch den 2:1-Sieg gegen das bereits als Gruppensieger feststehende Manchester City erreichten die Ukrainer doch noch die K.o.-Runde. Der SSC Neapel hatte das Nachsehen und tritt nun in der UEFA Europa League an.

Und Fonseca hatte seinen großen Auftritt: Auf der Pressekonferenz nach der Partie erschien er komplett in schwarz mit Umhang, Hut und Maske und sorgte damit für einen der ungewöhnlichsten Auftritte bei Pressekonferenzen in der Geschichte des Fußballs.