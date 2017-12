Die 0:3-Blamage im Hinspiel kostete seinen Vorgänger Carlo Ancelotti den Job. Nun steht Jupp Heynckes im Rückspiel vor der größten Bewährungsprobe seiner vierten Bayern-Amtszeit.

Vor dem letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen PSG (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) stellt sich der Trainer des FC Bayern München auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena den Fragen der Journalisten.

+++ Süle schreibt Gruppensieg nicht ab +++

"Wenn Bayern München irgendwo 0:3 verliert, ist immer was los im Verein. Mittlerweile spielen wir einen ganz anderen Fußball, sind schon qualifiziert. Wir haben die Qualität, auch noch Erster zu werden - wobei dafür viel passieren muss."

+++ Süle: Defensive ist der Schlüssel +++

"Es ist wichtig, dass wir morgen defensiv gut stehen und Eins-zu-Eins-Situationen gegen die pfeilschnellen Angreifer vermeiden. Vorne bekommen wir immer unsere Möglichkeiten."

+++ Coman über Revanche-Gelüste gegen PSG +++

"Das Spiel geht uns noch durch den Kopf, aber es ist nichts Persönliches. Wir wollen Europa zeigen, dass wir noch da sind."

+++ Süle über das Hinspiel +++

"Es war ein schwarzer Abend für uns, wir haben nicht den Fußball gespielt, den wir spielen können. Mit der Aufstellung hatte ich nichts zu tun, ich hatte mich gefreut, dass ich spielen durfte. Aber an dem Abend klappt nicht viel."

+++ Frage an Süle: Spielt er von Anfang an? +++

"Der Trainer muss das beantworten. Ich bin bereit."

+++ Klare Ansage von Coman +++

"Wir müssen uns selbst und Europa zeigen, dass wir noch immer eine Spitzenmannschaft sind und solche großen Spiele gewinnen können."

+++ Auch Süle schätzt die Partie ein +++

"Ich bin zuversichtlich, dass wir morgen ein sehr gutes Spiel zeigen."

+++ Coman will alles versuchen +++

"Wir werden alles dafür tun, um so hoch wie möglich gegen Paris zu gewinnen. Ich bin Profi genug, um das Hinspiel ausblenden zu können."

+++ Coman über seinen Ex-Klub PSG +++

"Das ist ein Spiel, das mir natürlich eine riesige Freude macht. Aber ich kann meine Gefühle beiseite schieben."

+++ Frage an Coman zu Ancelottis Kritik am Ex-Klub +++

"Persönlich habe ich nichts gehört, ich habe mich gut verstanden mit Carlo Ancelotti."

+++ Kingsley Coman und Niklas Süle legen los +++

Vor dem Trainer haben zunächst die Spieler ihren Auftritt.

+++ Jupp Heynckes brachte FC Bayern Erfolg +++

Seit Heynckes im Oktober für Ancelotti übernahm, feierte er in elf Pflichtspielen zehn Siege - drei in der Champions League, sieben in der Liga einen im Pokal. Nur die Pleite bei Borussia Mönchengladbach trübt die Bilanz.

+++ Die Ausgangslage in der Champions-League-Gruppe +++

Der FC Bayern ist mit 12 Punkten hinter den makellosen Parisern Zweiter. Den Gruppensieg können die Münchner sich nur noch holen, wenn sie das 0:3 übertrumpfen. Es zählt der Direktvergleich.