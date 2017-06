Asien-Meiser Australien hat vor dem am kommenden Samstag beginnenden Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli, LIVE im TV auf SPORT1) einen Ausfall in der Defensive zu beklagen.

Wie der australische Verband am Sonntag bekanntgab, muss Brad Smith aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen und fehlt damit folgerichtig auch beim Auftaktspiel der Socceroos gegen Weltmeister Deutschland am Montag (ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Für den Verteidiger des englischen Erstligisten AFC Bournemouth wurde bereits Alex Gersbach von Rosenborg Trondheim nachnominiert.