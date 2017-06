Auf dem Weg ins Halbfinale des FIFA Confederation Cups steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen den Turnierfavoriten Chile der erste echte Härtetest bevor (20 Uhr im LIVETICKER).

"Sie haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie zur Elite des Weltfußballs gehören. Chile ist eingespielt, hat fantastische Einzelspieler und ist taktisch eine der besten Mannschaften der Welt. Das wird für uns eine besondere Herausforderung", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Duell gegen den Südamerikameister mit Bayern-"Krieger" Arturo Vidal und Topstar Alexis Sanchez am Donnerstag in der Kasan-Arena.



Für Löws hoch veranlagtes Perspektivteam ist der Weltranglistenvierte ein guter Gradmesser. "Wir müssen 90 Minuten hellwach sein, dürfen nie schlafen. Es ist wichtig für die Entwicklung der Spieler, auf so einem Level gegen so eine Mannschaft zu spielen", sagte Löw. Seine Elf freut sich auf diese besondere Herausforderung.

"Es sind alles Soldaten auf dem Platz. Da kann man sehen, wo unsere Grenzen sind als Mannschaft", sagte Julian Brandt. Mit einem Erfolg könnte die DFB-Auswahl nach dem Auftaktsieg gegen Australien (3:2) im Idealfall schon ins Halbfinale einziehen.

Dafür muss sich das deutsche Team weiter steigern. Mit intensivem Videostudium und Einzelgesprächen bereitete Löw seine Jungs vor. Gegen Asienmeister Australien mangelte es an der defensiven Stabilität über 90 Minuten, zudem patzte Torhüter Bernd Leno doppelt.

Neuer Torhüter in Wolga

Der Leverkusener wird gemäß der von Löw angekündigten Rotation beim Confed Cup eine Pause erhalten und in der WM-Arena an der Wolga von Marc-Andre ter Stegen ersetzt. Löw kündigte "drei, vier Wechsel" gegenüber dem ersten Gruppenspiel an. Emre Can, Timo Werner und Matthias Ginter wären erste Alternativen.

