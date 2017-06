Anzeige

vergrößernverkleinern Startet er an der Seite von Shkodran Mustafi? Antonio Rüdiger neben Bundestrainer Joachim Löw © Getty Images

Sotschi - Am Montag startet das DFB-Team gegen Australien in den Confed Cup in Russland. Über die Formation der Abwehr wird noch gerätselt. Das sind die Alternativen.