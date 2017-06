Die deutsche Nationalmannschaft hat das Halbfinale des Confed Cups erreicht und trifft darin auf Mexiko.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich gegen Kamerun im letzten Gruppenspiel in Sotschi mit einem 3:1 (0:0) den Einzug in die Runde der letzten Vier. Am Donnerstag wird das Halbfinale ebenfalls in Sotschi gespielt.

Kerem Demirbay (48.) und Timo Werner (66./81.) erzielten die deutschen Tore. Benjamin Moukandjo (78.) traf für Kamerun, das das Spiel nach einer Roten Karte für Ernest Mabouka (65.) zu zehnt beendete.