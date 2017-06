Die deutsche Nationalmannschaft hat beim FIFA Confederations Cup in Russland unangemeldeten Besuch bekommen.

Dopingkontrolleure des Weltverbandes FIFA nahmen am Samstagnachmittag im Teamhotel des Weltmeisters in Sotschi Urin- und Blutproben von acht Spielern, die zuvor nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden waren.

Das DFB-Team bereitet sich seit Donnerstag am Schwarzen Meer auf die Mini-WM vor. Am Montag (17 Uhr MESZ im LIVETICKER, Highlights ab 22.45 Uhr im TV auf SPORT1) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Sotschi im ersten Gruppenspiel auf Asienmeister Australien. Weitere Gruppengegner sind Chile und Kamerun.

Der Confed-Cup-Spielplan zum Ausdrucken