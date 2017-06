Bundestrainer Joachim Löw hat sich für den Rest des FIFA Confederations Cups auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona als Nummer eins festgelegt. Das berichtet mehrere Medien übereinstimmend. Damit wäre die bisherige Torwart-Rotation beendet.

"Wir müssen überlegen, ob man die Rotation fortführt oder sich auf einen Torhüter festlegt", hatte Löw am Samstag nach dem Abschlusstraining für das Gruppenfinale am Sonntag (17 Uhr im LIVETICKER und Highlights im TV auf SPORT1) in Sotschi gegen Afrikameister Kamerun erklärt.

Gemäß der Rotation wäre Kevin Trapp an der Reihe gewesen. Der Torhüter von Paris St. Germain hatte in seinem ersten Länderspiel Anfang Juni in Dänemark (1:1) überzeugt. Beim Confed-Cup-Auftakt gegen Australien (3:2) patzte Bernd Leno bei beiden Gegentoren. Gegen Chile (1:1) strahlte ter Stegen viel Ruhe aus.

Das Trio hat derzeit die besten Karten, hinter Kapitän Manuel Neuer einen der noch zwei freien Plätze für die WM 2018 zu erhalten.