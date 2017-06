Verwirrung um Raphael Guerreiro: Der portugiesische Europameister bestätigte zunächst am Donnerstagvormittag auf Instagram einen befürchteten Knöchelbruch, der Profi von Borussia Dortmund überraschte allerdings mit der Aussage, er habe diese Verletzung bereits vor drei Monaten erlitten. Doch wenig später wurde der Eintrag im sozialen Netzwerk wieder gelöscht.

Wie der BVB jedoch am Donnerstagmittag bekanntgab, hat sich der 23-Jährige beim 1:0-Sieg Portugals am Mittwoch beim Confed Cup gegen Gastgeber Russland eine "schmerzhafte Prellung" zugezogen. An dem Fuß hatte Guerreiro vor einiger Zeit einen Haarriss erlitten.

"Danke für Eure Nachrichten. Ich habe einen Bruch, aber es ist drei Monate vorher passiert", schrieb Guerreiro einen Tag nach dem 1:0-Sieg Portugals beim FIFA Confederations Cup (LIVE im TV auf SPORT1) gegen Gastgeber Russland seinen Fans: "Glücklicherweise bereitet mir der Bruch keine Schmerzen, aber ich kann meinen Fuß nicht mehr auf den Boden setzen oder mich bewegen."

Beim Confed Cup werde er nur noch Zuschauer sein: "Ich werde für den Rest des Wettbewerbs hinter meinen Teamkollegen stehen."

Ausfalldauer ungewiss

Gegen Mittag wurde die Nachricht wieder gelöscht. Guerreiro war im Spiel gegen Russland in der 65. Minute ausgewechselt worden, nachdem er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. "Er wurde ins Krankenhaus gebracht, er könnte das Bein gebrochen haben", hatte Nationaltrainer Fernando Santos hinterher gesagt.

Ob und wie lange der variabel einsetzbare Guerreiro für Borussia Dortmund ausfällt, ist nach der Verwirrung um den Instagram-Eintrag offener denn je.