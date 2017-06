Mit dem Länderspiel gegen Dänemark (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stimmt sich die deutsche Nationalmannschaft auf den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli, LIVE im TV auf SPORT1) ein.

Vor der Partie in Kopenhagen äußern sich Bundestrainer Joachim Löw und Defensivspieler Shkodran Mustafi.

Die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ Löw: Führungsrolle für Mustafi +++

"Mustafi ist seit 2012 bei uns dabei, hat aber nicht immer so häufig gespielt. Wenn, dann hat er immer seine sehr gute Leistung gezeigt. Er kann für die junge Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen", sagt Löw.

+++ Löw über die Pausen für Leistungsträger +++

"Mustafi hat auch nich nicht so viele Turniere gespielt wie die anderen. Ich meinte mit der hohen Belastung eher Spieler, die schon 2010 dabei waren, über viele Jahre hinweg schon bei der Nationalmannschaft dabei waren: Neuer, Müller, Boateng. Die Summe der letzten Jahren waren da ausschlaggebend", sagt Löw.

+++ Mustafi über seine Belastung +++

"Ich bin ja noch jung und kann ein bisschen mehr machen als die anderen", sagt Mustafi. "Für mich ist es schön, so ein Turnier zu spielen. Ich finde solche Turniere unheimlich geil. Ich habe im Verein ein paar Spiele verpasst, daher ist es schön, dass ich wieder kicken kann, erst recht für die Nationalmannschaft."

+++ Mustafi tankt Kraft +++

"Es ist schön, wenn man bei der Familie ist, um Kraft zu tanken. So ein Confed Cup ist immer anstrengend. Ich hoffe, dass wir bestmöglich abschneiden können und mit den gewünschten Turnieren zurückkehren", sagt Mustafi.

+++ Löw spricht von "Kaltstart" +++

"Für uns ist es ein Kaltstart. Die Spieler hatten teilweise eine und zwei Wochen Pause. Wir werden diese beiden Spiele gegen Dänemark und San Marino nutzen, um uns kennenzulernen und die Abläufe mit einer relativ neuen Mannschaft kennenzulernen, um nächste Woche den Confed Cup anzugehen", sagt Löw

+++ Löw über den Stellenwert +++

"Es ist natürlich ein anderer als damals vor 25 Jahren. Dänemark war die Sensation und die Überraschung bei der EM 1992, ob sie von den Stränden geholt wurden, weiß ich nicht. Jetzt ist es anders. Wir bereiten und auf die WM-Quali und den Confed Cup vor."

+++ Die Protagonisten sind da +++

Mustafi und Löw haben Platz genommen. Die Pressekonferenz beginnt.

+++ In Kürze beginnt die PK +++

Noch ist das Podium leer. Der für 16.45 Uhr angesetzte Beginn der Pressekonferenz verzögert sich noch etwas.

+++ Werner muss passen +++

In Kopenhagen muss Bundestrainer Joachim Löw auf Timo Werner verzichten, der unter Magen-Darm-Problemen leidet. Der Leipziger soll aber im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Nürnberg gegen San Marino (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wieder einsatzbereit sein.