Nationalspieler Antonio Rüdiger zeigt trotz der Zusatzbelastung kein Verständnis für sportliche Kritik am Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli LIVE im TV auf SPORT1).

"Als kleiner Junge träumt man davon, für die Nationalmannschaft aufzulaufen", sagte der Innenverteidiger vom italienischen Erstligisten AS Rom der Fußball Bild: "Ich weiß aus meinem zweiten Heimatland Sierra Leone, was echte Probleme sind, von daher werde ich mich definitiv nicht darüber beklagen, nun die eine oder andere Woche weniger Urlaub zu haben."

Mit seiner Zukunft will sich der 22-Jährige erst wieder im Juli beschäftigen: "Ich habe meinen Bruder, der auch mein Berater ist, extra aufgefordert, mich rund um den Confed Cup damit in Ruhe zu lassen - unabhängig davon, ob es Anfragen gibt oder nicht." Unter anderem soll Inter Mailand Interesse an Rüdiger zeigen.