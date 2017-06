Weltmeister Deutschland hat sich mit einem Kantersieg gegen San Marino auf den FIFA Confederations Cup eingestimmt.

Die neu formierte Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw feierte knapp eine Woche vor Beginn des Confed Cups (17. Juni bis 2. Juli, LIVE im TV auf SPORT1) im WM-Qualifikationsspiel in Nürnberg einen ungefährdeten 7:0 (4:0)-Erfolg. (Spielplan und Ergebnisse)

Nach dem sechsten Sieg im sechsten Quali-Spiel liegt das DFB-Team in Gruppe C weiter klar auf WM-Kurs. (Die Tabelle der Gruppe C)

Drei Tor-Debüts im deutschen Team

Vor 32.466 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion sorgte Kapitän Julian Draxler (11.) für die Führung, in ihrem jeweils zweiten Länderspiel erhöhten Sandro Wagner (17., 29., 85.) mit einem Doppelpack und Amin Younes (38.) hochverdient für die Gastgeber. Nach der Pause trafen zudem noch Shkodran Mustafi (47.) und Julian Brandt (72.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Für Wagner, Younes und Brandt waren es jeweils die ersten Tore im Trikot der Nationalmannschaft.