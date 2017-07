Beim Finale des FIFA Confederations Cup sind die beiden Bayern-Spieler Joshua Kimmich und Arturo Vidal heftig aneinander geraten.

Was war passiert? In der 59. Minute legte sich Kimmich zunächst mit Chiles Torhüter Claudio Bravo an, nachdem der Chilene ihn nach einem langen Ball touchiert hatte. Der DFB-Verteidiger fühlte sich angegriffen und suchte den Kontakt.

Schnell kamen Chiles Spieler, angeführt von Vidal, hinzu. Der Mittelfeldspieler mit dem Spitznamen "Krieger" schimpfte, ging Kopf an Kopf mit seinem Bayern-Kollegen, aber auch Kimmich steckte nicht zurück.

Bevor Schiedsrichter Milorad Mazic dazwischen ging und die Situation beruhigte, stieß Vidal Kimmich noch weg. Beide Spieler bekamen für die Aktion die gelbe Karte. Einen Handschlag gab es nicht.

Dabei hatten die beiden nach der ersten Begegnung im Gruppenspiel noch ein versöhnliches Bild abgegeben und sich zum Wiedersehen im Finale verabredet.

Nach dem 1:0-Finalsieg der deutschen Nationalmannschaft hatten sich die Gemüter wieder beruhigt.

"Er war halt sauer, dass sie 1:0 hinten waren", erklärte Kimmich anschließend beim ZDF. "Aber das Wichtigste ist, dass der Titel nach Deutschland geht."

Auch Vidal gab sich entspannter. "So was passiert in der Hitze des Gefechts. Da bleibt nichts nach. Kein Problem", zitiert die Welt den Chilenen.