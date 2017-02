Das Achtelfinale im DFB-Pokal hat am Dienstag mit dem Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und SPORTRADIO SPORT1.fm) einen richtigen Kracher zu bieten.

Die beiden Teams sind die Sieger der vergangenen Jahre. Die Münchner konnten in diesem Jahr nur selten überzeugen und kamen zuletzt gegen den FC Schalke nicht über ein 1:1 hinaus. Die Wölfe, die Mitte Dezember in der Bundesliga bei den Bayern mit 0:5 unter gingen, könnten Revanche nehmen. Allerdings feierten die Niedersachsen erst einen Sieg in 2017 (1:0 gegen den Hamburger SV).

Die Fohlen in Fürth

Zeitgleich mit der Partie in München rollt auch der Ball in Fürth, wo die Spielvereinigung die Borussia aus Mönchengladbach (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und SPORTRADIO SPORT1.fm) empfängt. Die Franken bezwangen am vergangenen Freitag in der 2. Liga Hannover 96 mit 4:1, die Fohlen konnten den SC Freiburg mit 3:0 in die Schranken weisen.

Traditionsduell in Hamburg

Bereits am frühen Abend trifft der Hamburger SV auf den 1. FC Köln (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und SPORTRADIO SPORT1.fm). Während der HSV am Freitag in der Bundesliga mit dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen seinen ersten Sieg 2017 feiern konnte, schwimmt der FC auf einer Welle der Begeisterung. Zwei Siege in der Liga (7:1 Tore) und der Europapokal im Blick lassen die Kölner träumen. Doch Vorsicht: Die Hamburger sind seit vier Heimspielen ungeschlagen.

Arminia nächstes Walldorf-Opfer?

Parallel zum Spiel im Hamburg trifft das Sensationsteam FC Astoria Walldorf auf Arminia Bielefeld (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und SPORTRADIO SPORT1.fm). Dem Viertligisten fielen bereits Darmstadt 98 und der VfL Bochum zum Opfer. Immerhin ist der Außenseiter seit fünf Spielen in der Regionalliga Südwest ungeschlagen, während die Ostwestfalen zuletzt in der 2. Liga durch ein 2:1 gegen 1860 München punkten konnten.