Am Mittwoch kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Topduell zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm).

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Oktober am 7. Bundesliga-Spieltag aufeinander - und es war ordentlich Dampf in dieser Partie. Beim 1:1 gab es zwar keinen Sieger, dafür jedoch zwei Platzverweise.

Für Hertha-Trainer Paul Dardai steht fest: "Es gibt sicher leichtere Lose, aber Dortmund freut sich auch nicht. Wir sind eine unangenehme Mannschaft. Wir kennen den Gegner und gehen ohne großen Druck in das Spiel. Wir werden den Kampf annehmen und versuchen so zu spielen, dass wir in Führung gehen."

S04 in Sandhausen

BVB-Rivale FC Schalke 04 muss beim Zweitligisten SV Sandhausen ran (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm) und dabei wohl auf seinen Offensiv-Allrounder Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Schalke-Trainer Markus Weinzierl geht mit einigem Respekt in die Partie gegen den Tabellensechsten der 2. Bundesliga: "Der Gegner ist defensiv sehr gut organisiert, sehr stabil, lässt wenig zu. Er befindet sich seit Monaten in einer sehr guten Verfassung."

Während Sandhausen den SC Freiburg aus dem Pokal warf und seit fünf Partien ungeschlagen ist, befinden sich die Königsblauen in der Bundesliga weiter auf Berg- und Talfahrt: Nach der Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt gelang ihnen beim FC Bayern München am vergangenen Samstag ein 1:1-Unentschieden.

"Wir sind hochmotiviert und sehen es als klare Aufgabe an, in 90 Minuten in die nächste Runde einzuziehen", gab Weinzierl die klare Richtung vor.

Eintracht zu Gast in Hannover

Zweitligist Hannover 96 empfängt Bundesliga-Überraschungsteam Eintracht Frankfurt (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm).

"Wir wollen gut vorbereitet sein gegen einen sehr starken Gegner. Es wird kein Spaziergang. Hannover ist gefühlt eine Erstliga-Mannschaft", warnte Eintracht-Trainer Nico Kovac seine Mannschaft vor den Niedersachsen.

In der Tat: Hannover 96 steht in Liga zwei auf dem zweiten Tabellenplatz und zählt zu den Aufstiegsfavoriten. Doch auch Frankfurt ist aktuell in Topform, nicht umsonst steht die SGE auf Tabellenplatz drei der Bundesliga.

"Wir befinden uns momentan auf einer Euphorie-Welle und das wollen wir auch im Pokal nutzen. Wir wünschen uns ein sicheres Weiterkommen, ohne Verlängerung," sagte Kovac.

Löwen gegen Lotte

Der krisengeplagte TSV 1860 München tritt beim VfL Sportfreunde Lotte an (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm).

Der Drittligist ist dabei keineswegs zu unterschätzen, warf mit Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen bereits zwei Bundesliga-Klubs aus dem Wettbewerb.

Während die Münchener Löwen am Wochenende einen weiteren Dämpfer im Abstiegskampf erlitten haben und das Kellerduell gegen Bielefeld verloren, konnte Lotte nach zwei Niederlagen in Folge einen 3:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden einfahren.

"Ich habe viel Erfahrung mit K.o.-Spielen. Für uns zählt nur das Weiterkommen im DFB-Pokal. Wir wollen unser Spiel durchsetzen, ändern unsere Spielweise nicht für die Sportfreunde Lotte", sagte 1860-Trainer Vitor Pereira.