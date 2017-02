Viertligist Astoria Walldorf hat am Dienstag Geschichte geschrieben.

In der Verlängerung des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld machte der Regionalligist als erster Klub von der vierten Einwechselung Gebrauch.

Für Marcus Meyer kam in der 117. Minute Benjamin Hofmann. In der dritten Runde des laufenden Wettbewerbs greift erstmals die Regeländerung, durch die in der Verlängerung ein vierter Wechsel vorgenommen werden darf.