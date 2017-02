Ohne Holger Badstuber, aber dafür mit Winter-Neuzugang Guido Burgstaller tritt Bundesligist Schalke 04 zum Pokalspiel beim Zweitligisten SV Sandhausen an (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und im Sportradio SPORT1.fm).

Der im Winter vom FC Bayern nach Gelsenkrichen gewechselte Badstuber muss sich nach seinem Startelfeinsatz beim überzeugenden 1:1 in München am Wochenende im Pokal wieder hinter Benedikt Höwedes und Naldo anstellen, die in der Startelf stehen.

In der Spitze setzt S04-Trainer Markus Weinzierl wiederum auf Burgstaller - Klaas-Jan Huntelaar sitzt nach seiner Verletzung erstmals seit Oktober wieder auf der Bank der Königsblauen.

Die Schalker spielen wie folgt: