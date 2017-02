Drittligist Sportfreunde Lotte gilt seit der 1. Runde des DFB-Pokals als Pokalschreck: In Werder Bremen und Bayer Leverkusen warf der Außenseiter bereits zwei Bundeligisten aus dem Wettbewerb.

Im Achtelfinale muss nun Zweitligist 1860 München in Lotte ran - und sollte aufgrund des Klassenunterschieds eigentlich als Favorit gelten.

1860 bei Wettanbietern nur Außenseiter

Doch bei diversen Wettanbietern stellt sich die Situation etwas anders dar: Dort bringt ein Sieg von 1860 zum Teil eine höhere Quote als ein Erfolg des Drittligisten.

So zum Beispiel bei "bwin": Für einen Sieg der Münchner Löwen gibt es eine Quote von 2,75, auf einen Sieg von Lotte lediglich eine Quote von 2,70 (Unentschieden nach 90 Minuten: 3,20).

Bedeutet: Würde man fünf Euro auf einen Sieg des Zweitligisten setzen, bekäme man im Erfolgsfall 13,75 Euro ausgezahlt - beim selben Einsatz auf einen Sieg von Drittligist Lotte gäbe es lediglich 13,50 Euro.

1860-Trainer Pereira warnt

Auch 1860-Coach Vitor Pereira warnte am Dienstag bereits vor dem Drittligisten: "Wir spielen gegen einen kleinen Gegner, sind aber selbst aktuell keine große Mannschaft - wir müssen viel arbeiten."

Vor allem die widrigen Platzverhältnisse machen dem Portugiesen Sorgen: "Der Platz ist nicht optimal. Lotte ist es gewöhnt, auf solch einem Rasen zu spielen. Wir müssen aufpassen."

Am Mittwochvormittag stand das Pokalduell wegen des schneebedeckten Rasens in Lotte sogar auf der Kippe.