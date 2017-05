Eintracht Frankfurts Edelfan Sebastian Vettel hofft im Finale des DFB-Pokals auf den "Underdog-Effekt".

Borussia Dortmund sei am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) im Duell der Fußball-Bundesligisten zwar der "Favorit", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister der Sport Bild: "Aber in Pokalspielen ist alles möglich. Darauf hoffe ich. Die Jungs werden alles geben."

Der Ferrari-Star ist seit seiner Jugend Anhänger der Hessen. "Du kommst als Bub in Heppenheim (60 km südlich von Frankfurt, d. Red.) nicht an der Eintracht vorbei", sagte Vettel: "Ich erinnere mich, wie jeden zweiten Samstag bei Heimspielen richtige Autokorsos in Richtung Waldstadion fuhren. Also beschloss ich, auch mal ins Stadion zu gehen. Ich war sofort gefangen von der Atmosphäre."

Zwar muss Vettel am Samstagabend vor dem Großen Preis von Monaco (Sonntag, ab 14 Uhr im LIVETICKER) an einer Werbe-Veranstaltung teilnehmen. Er werde aber "trotzdem versuchen, so viel wie möglich vom Spiel mitzubekommen, und kräftig die Daumen drücken".