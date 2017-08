Der Pokal ist der Wettbewerb für Fußballromantiker. Alte Traditionsvereine kehren zumindest kurzzeitig auf die große Bühne des Fußballs zurück und Amateurvereine empfangen den großen FC Bayern.

Spätestens am Freitagabend (20.45 Uhr), wenn Eintracht Braunschweig bei Holstein Kiel gastiert, dürfte die erst spektakuläre Partie der ersten Runde anstehen. In vier Spielen unter Beteiligung beider Teams fielen in der Liga bereits 17 Tore.

Auch Borussia Mönchengladbach bei Rot-Weiß Essen und Bayer Leverkusen bei Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC stehen am Freitag vor interessanten Auswärtshürden.

BVB und Bayern am Samstag

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) greifen der FC Bayern und Titelverteidiger Borussia Dortmund ins Geschehen ein. Die Bayern müssen bei Drittligist Chemnitzer FC antreten, die Borussia gasiert beim 1. FC Rielasingen-Arlen. In der vergangenen Saison gewann der BVB den Pokal mit einem 2:1-Sieg über Eintracht Frankfurt.

Arminia Bielefeld ist mit zwei Siegen blendend in die Saison gestartet und ist im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag 18.30 Uhr) sogar leichter Favorit. Auch in Erfurt ist durchaus ein Mini-Wunder möglich, Gegner Hoffenheim dürfte mit dem Kopf schon beim Kracher in der CL-Quali gegen den FC Liverpool sein. Auch dem Jahn aus Regensburg ist gegen den Absteiger aus Darmstadt durchaus eine Überraschung zuzutrauen.

Derbytime am Sonntag

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des bayrischen Derbys. Der FC Ingolstadt ist schwach in die Saison gestartet und muss einige Baustellen aufarbeiten, möchte man nicht in die dritte Liga durchgereicht werden. Gegen den TSV 1860 München ist man zwar Favorit, doch die Löwen kommen mit dem Rückenwind eines guten Saisonstart in der Regionalliga daher.

Den Abschluss der ersten Hauptrunde gibt es dann am Montagabend (20.45 Uhr), wenn Hansa Rostock die Hertha aus Berlin empfängt.

Ein Auge sollte man definitiv auch auf die Nordklubs HSV (bei Drittligist VfL Osnabrück) und Werder Bremen (bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers) haben. Die sind zwar auf dem Papier der klare Favorit, was sie in den letzten Jahren jedoch nicht vor peinlichen Niederlagen in der ersten Pokalrunde bewahrte.

Alle Partien der ersten DFB-Pokalrunde live:

TV: Sky und ARD

Livestream: Sky und ARD

Liveticker: SPORT1.de

Radio: Amazon