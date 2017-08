Die Probleme im Stadion des Zweitligisten Holstein Kiel während des DFB-Pokalduells gegen Eintracht Braunschweig könnten offenbar ihre Ursache in den Schrauben der betroffenen Bodenplatte haben.

Dies berichten die Kieler Nachrichten und berufen sich dabei auf mehrere Quellen. Beim 2:1-Sieg der Störche hatte sich das Bauteil der Westtribüne unter dem Druck hüpfender Fans verformt.

Der betroffene Bereich im Block I war dann während des Spiels entlastet worden. Wie Holstein betonte, habe für die Zuschauer zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage bestanden.

Bei der nächsten Heimpartie am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr) soll die fehlerhafte Tribüne dann wieder in Betrieb genommen werden. "Ich gehe davon aus, dass die Westtribüne dann zu 100 Prozent einsetzbar ist", sagte Wolfgang Schwenke, Kaufmännischer Geschäftsführer der Kieler, dem Blatt. Statiker und Gerüstbauer hatten die Probleme am Montag untersucht.