Am Tag vor dem Top-Spiel der 2. Runde des DFB-Pokals zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München(Mi., ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) hofft Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl auf einen Sieg seines Teams. Der Österreicher sieht durchaus gute Chancen, wenn sein Team an seine Leistungsgrenze geht.

"Wir müssen eine absolute Weltklasse Mannschaft bespielen. Letztes Jahr hat es einmal gar nicht geklappt und einmal haben wir gezeigt, wie es gehen könnte. Ich hoffe wir sind jetzt einen Schritt weiter. Es wird ein Fifty-Fifty-Spiel. Wir trauen uns zu, eine Runde weiter zu kommen", so Hasenhüttl.

Wie lange spielt Werner?

Das Mitwirken von Nationalspieler Timo Werner steht noch auf der Kippe. Hasenhüttl: "Timo hat im letzten Spiel 60 Minuten durchgehalten. Er ist eine wichtige Komponente in unserem Spiel. Wir verzichten nur ungern auf ihn. Wir werden heute im Training entscheiden, wie lange er morgen spielen kann."

Egal, wen der Coach auf's Feld schickt, eines ist ihm klar: "Es ist wichtig, dass wir morgen die eigenen Fehler minimieren. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Arbeit gegen den Ball. Sonst nutzt das Bayern eiskalt aus. Auch bei Standards müssen wir uns gegen Bayern cleverer anstellen."

Kein Bewerbungsspiel für Bayern-Trainerstuhl

Als eine Art Bewerbung für ein künftiges Engagement bei dem Rekordmeister, wo Bayern-Trainer Heynckes nur bis Sommer 2018 übernimmt, möchte der Leipzig Trainer die Begegnung nicht interpretieren. "Ein besonderes Spiel ist es nur, weil ich bislang selten in der zweiten DFB-Pokal-Runde war. Als Bewerbungsspiel für den FC Bayern sehe ich es nicht", sagte Hasenhüttl.

