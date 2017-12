Am 19. und 20. Dezember 2018 steht das Achtelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Aus der Bundesliga sind noch der FC Bayern, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Mainz 05, Schalke 04, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Rennen.

Aus der 2. Liga dürfen der FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt weiter vom großen Wurf träumen. Als einziger Drittligist hat es der aktuelle Tabellenzweite SC Paderborn in die Runde der letzten 16 geschafft.

Alle Infos zum DFB-Pokal-Achtelfinale ab 18.30 Uhr im "Volkswagen Pokalfieber" mit allen wichtigen News, Stimmen und Hintergründen

Das absolute Topspiel findet am Mittwoch in der Münchner Allianz Arena statt, wenn der FC Bayern Borussia Dortmund zum ewigen Pokalduell empfängt (im LIVETICKER auf SPORT1.de). Zum siebten Mal in Folge treffen die beiden Klubs im DFB-Pokal aufeinander.

Rummenigge: "Kommt alles bisschen früh"

"Ich glaube, wir waren beide nicht begeistert, weder die Dortmunder noch wir in München. Es kommt alles ein bisschen früh dieses Jahr", kommentierte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Auslosung. "Das wünscht sich keiner so früh, wir hatten Dortmund zuletzt oft im Finale und es war immer ein schönes Finale."

Walk of Fame: Wählen Sie den besten Spieler der Runde im DFB-Pokal!

Zuletzt bezwangen die Dortmunder den Rekordmeister im Halbfinale und sicherten sich anschließend im Finale gegen Eintracht Frankfurt den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Der letztjährige Erfolg spiele in der Vorbereitung auf das erneute Wiedersehen allerdings keine Rolle mehr, sagte Dortmunds neuer Trainer Peter Stöger: "Ich mache das nicht, meine Spieler daran zu erinnern. Die Trainer sind andere, ein paar Spieler sind neu hinzugekommen."

Alle wichtigen Infos rund um die Partien gibt es im Volkswagen Pokalblog.

Stöger: "Es gibt leichtere Aufgaben"

Grundsätzlich geht der Österreicher nach zuletzt zwei Siegen seit seinem Amtsantritt selbstbewusst in das Top-Spiel gegen den Rekordmeister: "Es gibt leichtere Aufgaben, das ist klar. München ist ein Verein, der weiß, wie Pokal funktioniert. Unsere Zielsetzung ist Berlin, dann triffst du im Normalfall irgendwann auf die Bayern. So oft scheiden die ja nicht vorher aus."

Die Bayern müssen weiterhin unter anderem auf Arjen Robben verzichten. Beim BVB steht der Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang auf der Kippe.

So können Sie Bayern München gegen Borussia Dortmund verfolgen:

TV: Sky und ARD

Livestream: Sky go und ARD

Liveticker: SPORT1.de