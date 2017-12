Selbst in der Dauerschleife hat die Rivalität nicht an Reiz verloren.

Für Mats Hummels ist Bayern München gegen Borussia Dortmund auch vor dem siebten Pokalduell in sieben Jahren "das größte Spiel in Deutschland".

Bayern-Präsident Uli Hoeneß empfände es als Genuss, den "BVB rauszuhauen", und Dortmunds neuer Coach Peter Stöger träumt insgeheim schon vom großen Coup.

Wenn der Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) den wiederbelebten Titelverteidiger zum Achtelfinale empfängt, trennen die Rivalen sportlich immer noch Welten - aber "in einem Spiel ist immer alles möglich", wie BVB-Kapitän Sokratis anmerkte.

"Wir müssen und wollen unbedingt gewinnen. Wenn wir das tun, können wir alle eine Woche entspannen", sagte Bayerns Joshua Kimmich.

Beim Highlight vier Tage vor Heiligabend wollen die Münchner dafür sorgen, dass das Hochgefühl unter Trainer Jupp Heynckes anhält und mit in die entscheidenden Monate genommen werden kann. "Es ist das Ziel, den BVB rauszuhauen", rief Hoeneß den Anhängern bei einem Fanklubbesuch zu.

Video Wagner zu Bayern noch diese Woche perfekt

Bayerns Bilanz der ersten Saisonhälfte

Der Ausgang des Spiels, das schwant den Münchnern durchaus, trägt wesentlich zur Bilanz der ersten Saisonhälfte bei, auch wenn Heynckes das anders bewertet. "Das Pokalspiel spielt keine Rolle, die Mannschaft hat große Ambitionen und bisher Großartiges geleistet", sagte der 72-Jährige.

Wenngleich die Münchner die Belastung spüren und sich nach der kurzen Pause über Weihnachten sehnen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir nochmal zulegen können. Wir haben noch Reserven", sagte Heynckes, während Hummels ankündigte: "Es wird kein Problem, nochmal alle Kräfte zu mobilisieren."

In Dortmund entsteht wieder so etwas wie Zuversicht, die vor allem Stöger transportiert. Der Österreicher hat die Schwarz-Gelben zumindest stabilisiert und will die kleine Chance gegen den FC Bayern beim Schopfe packen. "Ich weiß nicht, wie oft ich im Leben noch die Möglichkeit habe, ein Pokalfinale zu erreichen", sagte er: "Am liebsten würde ich den Pott natürlich gewinnen."

Zusammenhalt auf harte Probe gestellt

Beim BVB wurde der Zusammenhalt in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt, und noch sind die Dortmunder längst nicht auf dem hohen Niveau der Vergangenheit. Das Weihnachtssingen am Sonntag hatte auch etwas von einem symbolischen Akt der Geschlossenheit.

"Stöger kann eine Gruppe komplett wieder zum Funktionieren bringen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ZDF-Sportstudio.

Die Saison der Dauerrivalen lief bislang gegensätzlich. Die Bayern kamen nur behäbig aus den Startlöchern, gipfelnd in der Entlassung von Carlo Ancelotti.

Weigl: "Wir haben eine Chance"

Erst Heynckes verlieh Souveränität, Kreativität und die gewohnte Aura. Die jüngsten Auftritte wie das 1:0 beim VfB Stuttgart ließen aber eine gewisse Erschöpfung erkennen. "Wir müssen in der Offensive wieder mehr Einfälle haben", betonte der viel gelobte Torhüter Sven Ulreich.

Dortmund schoss dagegen wie ein 100-m-Sprinter heraus, die Luft reichte aber auch nur für eine Kurzstrecke. Ex-Trainer Peter Bosz vermochte den Sinkflug nicht aufzuhalten.

Dennoch steht der BVB in der Liga sogar einen Zähler besser da als vor einem Jahr. Ein Sieg in München wäre ein unheimlicher Schub für die zweite Saisonhälfte. "Wir haben eine Chance, aber dazu muss viel zusammenkommen", sagte Nationalspieler Julian Weigl.