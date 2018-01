Rekordsieger Bayern München hat auf dem Weg zum 19. Titelgewinn im DFB-Pokal den vermeintlich leichtesten Gegner erwischt.

Der Bundesliga-Spitzenreiter tritt im Viertelfinale beim einzigen im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten SC Paderborn an. Das ergab die Auslosung durch Oliver Roggisch, Handball-Weltmeister von 2007 und heutiger Manager der Nationalmannschaft, und DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

In den Bundesliga-Duellen hat Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 Heimrecht. Bayer Leverkusen empfängt Werder Bremen, Schalke 04 den VfL Wolfsburg.

Bereits in der zweiten Runde hatten die Bayern Vizemeister RB Leipzig ausgeschaltet, im Achtelfinale Titelverteidiger Borussia Dortmund. Paderborn setzte sich in der Runde zuvor gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt durch.

Das Viertelfinale der Männer findet am 6. und 7. Februar statt, das Endspiel in Berlin am 19. Mai 2018. In der Runde der letzten Acht wird auch der Videobeweis zum Einsatz kommen.

Die Spiele im Überblick:

BUNDESLIGA - BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Schalke 04 - VfL Wolfsburg

3. LIGA - BUNDESLIGA

SC Paderborn - Bayern München