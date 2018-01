Mit dem FC Bayern zog der SC Paderborn im Viertelfinale des DFB-Pokals das große Los. Im beschaulichen Ostwestfalen herrscht schon jetzt Ausnahmestimmung. Der Andrang auf die Tickets jedenfalls ist so groß wie zuletzt beim Bundesliga-Intermezzo in der Saison 2014/15. Aus dieser Episode datiert auch der letzte Pflichtspielvergleich mit den großen Bayern - bei dem Paderborn am 21. Februar 2015 mit 0:6 unterging.

Doch eine Verlegung in eine größere Arena, etwa nach Bielefeld, Dortmund oder Hannover ist offiziell kein Thema. "Wichtig ist, dass wir zu Hause spielen", sagte Trainer Steffen Baumgart, der gegen den haushohen Favoriten auf die gewohnte Atmosphäre in der 15.000 Zuschauer fassenden Benteler-Arena setzt.

Partie wohl nicht im Free-TV

Das würde auch bedeuten, dass Paderborn gegen Robert Lewandowski, Arjen Robben, James und Co. auf eine Übertragungschance im Free-TV verzichtet. Denn die Betriebserlaubnis für das Paderborner Stadion endet um 22.00 Uhr, seit 2009 nach dem Ostwestfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld drei Anwohner in Stadionnähe erfolgreich gegen eine Sonderregelung klagten.

Die Aussicht auf eine juristisch wasserdichte Ausnahme, die eine Verlegung in die Prime Time ermöglicht, erscheint gering. Das zuständige Gericht habe "in der Vergangenheit DFB-Pokalspiele bis auf das Finale nicht als Sportveranstaltung von besonderer nationaler Bedeutung eingestuft", teilte ein Klubsprecher mit. Geschäftsführer Martin Hornberger hatte dem Westfalen-Blatt zuvor erklärt, er gehe davon aus, "dass unser Spiel am 6. Februar um 18.30 Uhr angepfiffen wird".

Keine finanziellen Einbußen

Finanzielle Einbußen hat Paderborn nicht zu befürchten. "Es gibt bei Livespielen im DFB-Pokal kein zusätzliches TV-Geld. Die Zeiten sind vorbei, heute fließt alles in einen Topf", sagte Hornberger. Aus diesem Pool kassierte der SCP mit dem Einzug in die Runde der besten Acht bereits knapp drei Millionen Euro. Beim Halbfinaleinzug wären weitere 2,55 Millionen Euro fällig - wenn es zum Wunder von Ostwestfalen kommt.