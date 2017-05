Die beiden großen Fußball-Turniere dieses Sommers werfen bereits ihre Schatten voraus.

Am heutigen Mittwoch nominieren Bundestrainer Joachim Löw und der Trainer der U21-Nationalmannschaft, Stefan Kuntz, ihre Kader für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) und die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni).

Der Weltmeister-Coach wird dabei wohl auf zahlreiche Stammkräfte verzichten, einige Talente dagegen werden ihre Chance bei der A-Nationalmannschaft bekommen.

Interessant wird es dabei zu sehen sein, welche U21-Akteure dem A-Kader angehören und welche mit zur EM nach Polen fahren.

Die Pressekonferenz mit Joachim Löw und Stefan Kuntz im LIVETICKER:

+++ PK ist auf 13 Uhr angesetzt +++

Die beiden Trainer werden zur Kadernominierung aus der Zentrale des DFB in Frankfurt auf 13 Uhr erwartet.

+++ Löw verzichtet wohl auf Reus +++

Dortmunds Marco Reus nimmt offenbar nicht am Confed Cup in Russland teil. Nach mehreren Medienberichten soll der Offensivstar des BVB wegen fehlender Erholungspausen nach mehreren Verletzungen abgesagt haben.