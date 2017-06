Der FIFA Confederations Cup 2017 läuft schon seit Samstag. Am Montag ist das DFB-Team gegen Australien (ab 17 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1) erstmals gefordert. Das deutsche Team sammelte in der Schwarzmeerstadt Sotschi schon enge Kontakte zu einheimischen Fußball-Fans, die das Training des amtierenden Weltmeisters zahlreich besuchten.

Die junge DFB-Auswahl will sich dem Bundestrainer für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr empfehlen. Ein Startelfplatz im ersten Einsatz wäre da schon ein großer Fortschritt.

Vor der Premiere im Olympiastadion von Sotschi spricht Bundestrainer Joachim Löw über seine Aufstellungspläne. Auch Bernd Leno ist dabei.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen von der Pressekonferenz im LIVETICKER aufbereitet:

+++ Leno im Tor +++

Bernd Leno soll gegen Australien im Tor stehen, scheint das Rennen um den Platz im Kasten gegen Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp gewonnen zu haben. Auch er ist heute bei der

+++ DFB-Training im Re-Live +++

Das Training der deutschen Nationalmannschaft ist mittlerweile beendet. Hier können Sie die Abschlusseinheit im Re-Live sehen.

+++ DFB-Team in Trauerflor +++

Das DFB-Team läuft am Montag in Trauerflor auf. Hintergrund ist der Tod von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, der am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben war.

"Er ist ein großer deutscher und europäischer Staatsmann gewesen. Ich verbinde viel mit ihm, nicht nur die EM 96, wo er bei uns in der Kabine war. Die 16 Jahre Kanzlerschaft sind tief in unserem Bewusstsein", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.

+++ Rüdiger gegen Rassismus +++

Nationalspieler Antonio Rüdiger positionierte sich schon am Samstag klar gegen Rassismus und forderte die FIFA auf, bei rassistischen Ausfällen entschiedener vorzugehen. Auch Spielabbrüche sollten in Betracht gezogen werden.