Bundestrainer Joachim Löw hat das Abschlusstraining vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (Samstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit dem kompletten Kader bestreiten können.

Auch Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler bestritt die Einheit am Freitag in Herzogenaurach mit dem Team, nachdem er am Vortag noch wegen einer leichten Kapselreizung im linken Knie individuell trainiert hatte.