„Wir wollen Kontinuität im Tor haben. Wenn man zu viel wechselt, ist es auch nicht gut. Deshalb haben wir uns für Marc entschieden“, sagte Bierhoff zur Torwartposition.

Bundestrainer Joachim Löw und Torwarttrainer Andreas Köpke hatten sich für Marc-Andre ter Stegen und gegen einen Einsatz von Kevin Trapp entschieden, der beim FIFA Confederations Cup als einziger deutscher Schlussmann noch ohne Einsatz ist.

„Das hat aber keine Aussagekraft Richtung WM, es ist erst einmal eine Momentaufnahme“, betonte Bierhoff.

Video Kamerun spielt für verstorbenen Foe

Im Vorfeld des Turniers hatte Löw allen 21 Akteuren Einsatzzeiten versprochen. „Jogi versucht immer, sein Wort zu halten. Diejenigen, die jetzt spielen, haben sich im Training aufgedrängt“, erklärte Bierhoff.

Gegen Kamerun standen Kerem Demirbay und Marvin Plattenhardt erstmals in Russland im DFB-Team.

"Es ist ständig Casting"

Neben PSG-Keeper Trapp durften auch Amin Younes von Ajax Amsterdam und Benjamin Henrichs (Bayer 04 Leverkusen) noch nicht ran.

„Es ist ständig Casting, wir werden auch bis zur WM casten. Insofern ist natürlich jeder Eindruck wichtig“, meinte Bierhoff. „Aber wenn man schon so weit gekommen und so nah dran ist, möchte man das Halbfinale erreichen - mit der Mögichkeit alle einzusetzen. Hoffen wir, dass die Jungs heute so vorlegen, dass jeder zum Einsatz kommt.“

Zum weiteren Verlauf des Turniers meinte der Teammanager:

„Unser Ziel ist erst einmal das Halbfinale. Am liebsten würden wir gerne hier in Sotschi bleiben. Wir nehmen es, wie es kommt.“