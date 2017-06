Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim FIFA Confederations Cup gegen starke Chilenen einen Punkt erkämpft (1:1) und steht vor dem Einzug ins Halbfinale. (Spielbericht zu Deutschland - Chile)

Chiles körperliche Präsenz machte dem Team von Bundestrainer Joachim Löw zu schaffen. Die Spieler können mit dem Remis gut leben. Shkodran Mustafi gibt sich selbstkritisch. (Alle Highlights der Partie um 23 Uhr im TV auf SPORT1)

Die Stimmen zum Spiel aus ARD und Mixed Zone.

Lars Stindl: "Das Tor hat ein bisschen das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Es war eine gute Vorarbeit von Jonas Hector und dann mache ich das 1:1. Wir wussten, dass die Chilenen insbesondere am Anfang mit viel Power und großem Druck kommen. Ich muss zugeben, dass wir in einigen Situationen Glück hatten. Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir nehmen die Erkenntnis mit, auch gegen große Gegner bestehen zu können."

Julian Draxler: "Wir waren drauf vorbereitet, dass Chile uns von Anfang an unter Druck setzt. Wir waren dann auch auf Augenhöhe. Wir glauben an unsere Stärke und müssen uns vor so einer Mannschaft wie Chile nicht verstecken." (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Leon Goretzka: "Es hat Spaß gemacht. Es war ein sehr intensives Spiel und taktisch anspruchsvoll. Wir haben umgesetzt, was wir uns defensivtaktisch vorgenommen haben. Großes Kompliment an die Mannschaft, wie wir frühen Nackenschlag weggesteckt haben. Wir haben versucht, über Ballbesitz Kontrolle im Spiel zu bekommen."

Shkodran Mustafi: "Wir hätten mehr verdient gehabt, wenn wir die ein oder andere Chance besser genutzt hätten. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Wir wollten mutig nach vorne spielen. Es war ein klarer Abspielfehler, da kann die Mannschaft nichts dafür. Sanchez hat auf die ein oder andere Situation gelauert."

Joshua Kimmich: "Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir hatten anfangs Probleme, aber Mitte der ersten Halbzeit haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen und den Ausgleich erzielt. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Chile gehört zu besten Mannschaften der Welt und viele waren im Vorhinein skeptisch, ob wir dem Gegner gewachsen sind. Am Anfang haben sich diese Leute vielleicht bestätigt gefühlt, aber hinten raus haben wir es gut gemacht."

Joachim Löw: "Ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs, das war ein Spiel auf höchstem Niveau mit wahnsinnigem Anspruch. Sie haben das alle klasse gemacht - mit so wenig Erfahrung, so wenigen Länderspielen."

Mehmet Scholl über Julian Draxlers Leistung: "Es war in Ordung. Er ist noch kein Führungsspieler, er hat nicht die echte Torgefahr ausgestrahlt."

Juan Antonio Pizzi (Trainer Chile): "Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau mit zwei Mannschaften, die sehr aggressiv und nach vorne spielen, das war sehr attraktiv für die Zuschauer. Beide Mannschaften sind sehr ehrgeizig, manchmal kann man daraus einen Vorteil ziehen, manchmal neutralisiert man sich gegenseitig. Das Ergebnis spiegelt sehr gut das, was auf dem Spielfeld passiert ist, und das hohe Niveau."