Handschlag, Freistoß, Tor: Auch dank der Handlungsschnelligkeit von Joshua Kimmich hat sich Deutschland gegen San Marino einen komfortablen Vorsprung erarbeitet.

Als sich San Marinos Mirko Palazzi nach seinem Foul noch per Handschlag bei Kimmich entschuldigte, dachte der Bayern-Profi bereits an den nächsten Spielzug und flankte praktisch im gleichen Augenblick in den Strafraum.

Über Amin Younes landete die Freistoßflanke schließlich bei Sandro Wagner, der zum zwischenzeitlichen 3:0 einnetzte - die von der schnellen Ausführung des Freistoßes überraschte Abwehr San Marinos war machtlos.