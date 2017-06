Mit dem Länderspiel gegen Dänemark (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stimmt sich die deutsche Nationalmannschaft auf den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli, LIVE im TV auf SPORT1) ein.

Für den "Kaltstart" (Löw) am Dienstagabend und das WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg gegen San Marino hat Bundestrainer Jochim Löw sieben mögliche Debütanten nominiert.

Unter anderem stehen Sandro Wagner, Amin Younes und Diego Demme im Aufgebot, das auch die WM-Generalprobe in Russland bestreiten wird. Weitere Spieler ohne Länderspieleinsatz sind Torhüter Kevin Trapp, Kerem Demirbay, Marvin Plattenhardt und Lars Stindl.

Sandro Wagner vor Debüt

Löw will jeden Einzelnen intensiv auf die Probe stellen: "Alle Spieler sollen möglichst viel Einsatzzeit bekommen. Ich möchte nicht immer mit der gleichen Mannschaft auflaufen."

Neben fast allen Weltmeistern fehlen auch Marco Reus von Borussia Dortmund, der Wolfsburger Mario Gomez und Timo Werner (RB Leipzig), der für das Dänemark-Spiel kurzfristig wegen Magen-Darm-Problemen absagte. Im Angriff wird daher wohl Wagner (1899 Hoffenheim) sein Debüt geben.

Wer führt das DFB-Team als Kapitän an?

Die Kapitänsfrage hat Löw noch offen gelassen. "Ich weiß noch nicht genau, wie die Mannschaft auflaufen wird, deshalb kann ich das noch nicht sagen", erklärte Löw am Montag während der Pressekonferenz im Bröndby-Stadion. Erste Kandidaten sind die Weltmeister Julian Draxler und Shkodran Mustafi.

"Es ist ein schwieriges Spiel, weil wir nur einen Tag Vorbereitung haben. Wir müssen unseren Job machen, wie wir es immer tun. Wir müssen dieses Spiel als Vorbereitung auf den Confed Cup nehmen. Wir haben viele junge Spieler und daher ist es wichtig, als Team zusammen zu wachsen", sagt Mustafi.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Bernd Leno/Bayer Leverkusen (25 Jahre/4 Länderspiele/0 Tore) - Joshua Kimmich/Bayern München (22/13/1), Shkodran Mustafi/FC Arsenal (25/15/1), Antonio Rüdiger/AS Rom (24/12/0), Jonas Hector/1. FC Köln (27/27/3) - Emre Can/FC Liverpool (23/8/0), Matthias Ginter/Borussia Dortmund (23/9/0) - Julian Brandt/Bayer Leverkusen (21/5/0), Leon Goretzka/Schalke 04 (22/3/0), Julian Draxler/Paris St. Germain (23/28/3) - Sandro Wagner/1899 Hoffenheim (29/0/0)