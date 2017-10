Anzeige

Fall Hüseynow: DFB-Präsident Reinhard Grindel fordert Aufklärung Hüseynow: Grindel will Aufklärung / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern DFB-Boss Reinhard Grindel will den Fall Hüseynow ansprechen © Getty Images

Jawid Hüseynow, Spieler bei DFB-Gegner Aserbaidschan, saß wegen Beteiligung an einem Gewaltverbrechen in Haft, kam dann überraschend frei. DFB-Boss Grindel will Aufklärung.