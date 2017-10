Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Costa Rica trifft die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Indien in ihrem zweiten Gruppenspiel am Dienstag auf den Iran (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück will den zweiten Sieg einfahren, um sich eine optimale für das Erreichen des Achtelfinales zu schaffen.

Durch den 3:1-Auftaktsieg des Iran gegen Guinea sollte der DFB-Nachwuchs jedoch gewarnt sein.