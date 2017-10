Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Indien mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück besiegte die Auswahl Guineas 3:1 und beendete die Gruppenphase hinter Iran auf Platz zwei. Nächster Gegner ist Kolumbien am Montag (13.30 Uhr) in Neu-Delhi.

Stürmer Jann-Fiete Arp vom Bundesligisten Hamburger SV brachte Deutschland im südindischen Kochi in Führung (8.) und bereitete das 2:1 durch den Leipziger Nikolas-Gerrit Kühn (62.) vor.

Ibrahima Sory Soumah hatte im ersten Durchgang für die Afrikaner ausgeglichen (26.). Für den Endstand sorgte der Frankfurter Sahverdi Cetin per verwandelten Foulelfmeter (90.). Insgesamt tat sich Deutschland vor dem erlösenden 3:1 sehr schwer, ein weiterer Treffer Guineas wäre nicht unverdient gewesen.

Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Costa Rica war die DFB-Auswahl am Dienstag 0:4 von Iran deklassiert worden.