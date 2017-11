Bundestrainer Joachim Löw hat seine Mannschaft nach dem Sightseeing-Tag in London wieder auf den Ernst der WM-Vorbereitung eingeschworen.

"Ich werde testen. Das steht für mich sogar über dem Ergebnis. Ich will sehen, wie einige Spieler sich gegen die Besten beweisen", betonte Löw nach der Ankunft in Köln vor dem zweiten Spiel der Klassiker-Woche gegen Frankreich (Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Kevin Trapp wird dabei das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hüten. Darauf legte sich Löw am Montag fest. Für Trapp ist es der zweite Einsatz in der DFB-Auswahl.

"Wir haben ein gutes Gefühl. Man merkt ihm im Training die fehlende Spielpraxis nicht an", sagte Löw. Bei Paris Saint-Germain hat Trapp seinen Stammplatz verloren.

Nach der Nullnummer gegen England am vergangenen Freitag in London wird Löw seine Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Unter anderem rücken die Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira in die Anfangsformation. Ob Mario Götze nach einem Jahr Pause sein Comeback im Nationaltrikot geben wird, ließ Löw am Montag offen.

Löw will Erkenntnisse für den WM-Sommer

Die Neuauflage des EM-Halbfinals (0:2) soll mehr Erkenntnisse für den WM-Sommer liefern als das anfangs gute, später fade 0:0 in England.

Löw hat in Ruhe über die Eindrücke aus Wembley gegrübelt. Nach einem Spiel, das "niemandem vom Hocker riss", wie der 57-Jährige einräumte, waren nicht alle positiv. Löws Urteil: Die Weltmeister haben in einer makellosen, jedoch kaum herausfordernden WM-Qualifikation den Sinn fürs Blitzartige verloren.

"Wir müssen nach Ballgewinn schneller umschalten, mit Dynamik zum Tor. Das haben wir versäumt. Es ist wichtig, dass wir das wieder einschleifen", forderte Löw. "Wir verpassen es, schnell zu spielen, das müssen wir wieder lernen. Gegen solche Gegner muss man überfallartig ausbrechen und durchziehen."

Er kündigte für das längst nicht ausverkaufte Frankreich-Spiel (30.000 verkaufte Karten) und das Trainingslager in Südtirol Ende Mai an, "konsequent" daran zu arbeiten.

So können Sie das Spiel verfolgen:

TV: ARD

Livestream: ARD

Liveticker: www.sport1.de