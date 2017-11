Die Rekordjagd geht weiter: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembleystadion gegen Gastgeber England auch in ihrem 20. Länderspiel in Serie ungeschlagen bleiben.

In der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab es nur zwei längere Erfolgsserien. Von Oktober 1978 bis Dezember 1980 blieb die Nationalmannschaft in 23 Begegnungen in Folge ohne Niederlage, von Juni 1996 bis Februar 1998 waren es 22.

Seine bisher letzte Niederlage kassierte der Weltmeister im EM-Halbfinale 2016 gegen Gastgeber Frankreich (0:2). Die Franzosen sind am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln auch der Gegner zum Jahresabschluss.